بعد مباركة السعودية للانقلاب.. القوات السودانية تتخذ موقفا بشأن استمرارها في اليمن

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وضعت قوات الدعم السريع في السودان، استفتاء لرواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن استمرار القوات السودانية بالتواجد في اليمن من عدمه ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع السودانية، في "تويتر"، تغريدة، سؤالاً قال فيه: "هل أنت مع سحب القوات السودانية من اليمن؟".

وطالب الحساب الرسمي لهذه القوات، الجميع بالرد على هذا السؤال الذي يستمر طرحه لمدة أسبوع، وقال: "الكل يجاوب ضروري #رتويت".

ويشارك السودان، منذ مارس 2015، في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم "الشرعية" في اليمن في حربها المستمرة حتى اليوم ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وسقط عدد غير معروف من أفراد القوات السودانية في المعارك الدائرة في اليمن، إذ يتكتم الجيش السوداني على عدد قتلاه وأسراه في هذه الحرب، فيما يزعم الحوثيين أنهم بالمئات.

ومؤخراً ارتفعت أصوات سودانية تطالب بسحب قواتها من اليمن وإعادتها إلى بلادها، بعد الخسائر التي تعرضت له في المعارك هناك.

يأتي هذا التحرك من قوات الدعم السريع، بعد التطورات التي شهدتها السودان خلال الأيام القليلة الماضية، والإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد، عبدالفتاح البرهان الذي كان في وقت سابق، قائداً للقوات السودانية في اليمن ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت دعمها لخطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان، ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم حزمة مساعدات إنسانية للسودان.