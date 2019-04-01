بعد إقالة بن عوف.. بالأسماء: 10 جنرالات يحكمون السودان

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حزمة من القرارات أصدرها المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء اليوم الأحد، شملت إعفاء سفيرين والإفراج عن معتقلين والكشف عن اتصالات مع 3 دول عربية وإثيوبيا.

و كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن المجلس العسكري الانتقالي قرر إعفاء سفيري السودان لدى واشنطن وجنيف، من منصبيهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، في صفحتها على "تويتر".

وشملت القرارات إحالة الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع إلى التقاعد، وتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات والأمن، وإعادة النظر بالنظام العام وتشكيل لجنة معنية باستلام أصول حزب المؤتمر الوطني.

كما قال كباشي: "سيتم الاستمرار في إلقاء القبض على رموز النظام السابق وكل من تدور حوله شبهات فساد"، وأعلن إطلاق سراح الناشط هشام محمد علي ودقلبا ومحمد حسن البوشي وجميع الضباط المتهمين بالتضامن مع المتظاهرين.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر مرسوما بتشكيل المجلس العسكري من 10 أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع نائبا له.

ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس إلى جانب تشكيل المجلس على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا.

الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر عضوا.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا.

اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

وأدى عبد الرحمن القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وبحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس.