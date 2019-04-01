بشرى سارة لكافة موظفي الدولة في جميع محافظات الجمهورية

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قال وزير المالية اليمني، أحمد الفضلي، الاثنين 15 ابريل/نيسان، إن هناك توجه حكومي لصرف المرتبات لجميع موظفي الدولة دون استثناء.
وأكد عقده اجتماع موسع مع مديرة صندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كرستينا لجارد، في واشنطن، على أهمية دعم المانحين لصرف مرتبات المدنيين
واستعرض الفضلي التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ اليمن الحديث.
وطالب، بتطبيق مخرجات المساعدة الفنية المقدمة للبنك المركزي وبالتنسيق مع المانحين بصورة عاجلة.
ويعاني الموظفون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع مرتباتهم منذ أكثر من عامين.