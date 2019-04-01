وفاة لاعب منتخب قطر في حادث أليم

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 1046

أعلن الاتحاد القطري لتنس الطاولة، وفاة عبد الرحمن النجار لاعب منتخب قطر ونادي السد، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد تعرضه لحادث سيارة مروع أثناء عودته إلى منزله بالدوحة.

ونقل اللاعب على إثر الحادث إلى العناية المركزة لتلقي العلاج بسبب تعرضه لنزيف حاد في المخ إلا أن فاضت روحه إلى بارئها.

وكان عبد الرحمن النجار قد أنهى منذ أسبوعين مشاركته في بطولة قطر الدولية المفتوحة لتنس الطاولة.