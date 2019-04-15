البرلمان يحاسب أول وزير في الحكومة الشرعية ويوجه له 3 أسئلة

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 2021

قدم البرلماني محسن باصرة نائب رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، عددا من التساؤلات لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الشرعية احمد الميسري.

وتساءل النائب باصرة في رسالة سلمها لرئيس البرلمان سلطان البركاني عن ، أسباب توقف صرف الجوازات اليمنية بمصلحة الجوازات بالمحافظات المحررة.

كما تسائل باصرة ،عن اسباب توقف صرف بطائق إثبات الهوية للمواطنين اليمنيين الذين بلغوا السن القانونية بمصلحة الأحوال الشخصية بالمحافظات المحررة.

وختم باصرة رسالته اليوم الاثنين 15/4/2019م بسؤال اخير للوزير الميسري حول، ما يحدث في منفذ الوديعة من استلام مبلغ الف ريال يمني على كل مسافر للمملكة العربية السعودية وعشرة ريال سعودي عن كل مسافر الى الاراضي اليمنية عبر مكتب مصلحة الهجرة والجوازات بمنفذ الوديعة بمحافظة حضرموت دون اعطاء سند رسمي للمستلم بالمبلغ الذي اخذ منه.

وجاءت تساؤلات النائب باصرة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عبر رئيس مجلس النواب وفقا للمادة 96 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب وموادها 135, 137, 138, 141.