خطف واغتصاب شابة خليجية داخل استراحة

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كشفت وزارة الداخلية في دولة الكويت عن تفاصيل تعرض فتاة للاختطاف من قبل مواطن، موضحة أن شقيقة الفتاة أبلغت عن تعرض أختها للخطف والمواقعة بالإكراه من قبل مواطن.
وبحسب موقع ”25 فبراير“ المحلي، أكدت ”الداخلية“ أنه بعد إجراء تحريات تم استدعاء المتهم وحضر من تلقاء نفسه بعد تسجيل قضية ”مواقعة بالإكراه“، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحرير فتاة مخطوفة من داخل استراحة تم وضعها فيها من قبل خاطفها، الذي رفض إخراجها طوعًا.
وكانت وسائل إعلام وحسابات إخبارية كويتية قد ذكرت أن الخاطف رفض إخراج الفتاة، ما اضطر رجال الأمن للانتظار مدة خمسين دقيقة، خرجت بعدها الفتاة التي ظهرت وعليها كدمات وخدوش في وجهها.