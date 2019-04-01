مفاجأة.. إسبانيا حاولت تجنيس ميسي عام 2003

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يبدو أن نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، "ليونيل ميسي"، كان في إمكانه تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الدولي، حال وافق في تمثيل منتخب إسبانيا.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لكرة القدم حاول ضم "ميسي" لمنتخب الناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما التي استضافتها فنلندا في العام 2003، إلا أن اللاعب الأرجنتيني ووالده أكدا أنه لن يمثل سوى منتخب التانغو.
وأكدت الصحيفة أن "ميسي" ووالده تمسكوا بموقفهم رغم أن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين آنذاك تحت 17 عاما، "هوغو توكالي" لم يختر نجم برشلونة في قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم بفنلندا.
وأضافت بأن المسؤولون في اتحاد الكرة الإسباني لم ييأسوا في محاولاتهم لضم "ميسي" لصفوف منتخبهم، لكن والد اللاعب استغل الزيارة التي قام بها المدرب الأرجنتيني "مارسيلو بيلسا" إلى إقليم كتالونيا لمحاولة إقناعه بأن ابنه مستعد للمشاركة في صفوف منتخب التانغو".
وطلب "بيلسا" مشاهدة فيديوهات للموهبة الأرجنتينية الواعدة، وفور مشاهدتها اقتنع تماما بأن نجم برشلونة الصاعد سيكون إضافة حقيقية لمنتخب الأرجنتين، وبرغم إتمامه سن الـ17 آنذاك، شارك "ميسي" في أول مباراة دولية بقميص التانغو وارتدى حينها القميص رقم 17.
تجدر الإشارة إلى أن "ميسي" تعرض للكثير من الانتقادات اللاذعة من قبل جماهير منتخب بلاده الأرجنتين، بسبب عدم تحقيق أي بطولة بعدما خسر نهائي كأس العالم ونهائيين لكأس كوبا أمريكا.