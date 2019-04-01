زيدان يتحدث عن خطط ريال مدريد في ميركاتو الصيف

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي "زين الدين زيدان"، عن خطته لإعادة بناء المرينغي خلال سوق الانتقالات المقبل، استعداداً لموسم 2019-2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، الإثنين، على ملعب "دي بورتاركي"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وقال "زيدان": "العام المقبل سيكون هناك تغييرات، لكننا لن نغير جميع اللاعبين، حاليًا لم أتحدث مع أحد، لا يزال هناك وقت لذلك، لكنكم لن تعرفوا أي شيء عن الأمر حتى نهاية الموسم".

وعن حالة "توني كروس" الصحية، قال: "كروس لديه التهاب في المعدة والأمعاء وقضى ليلة صعبة، لم يأت معنا وسنحدد موقفه بين اليوم وغدًا".

وعند سؤاله إن كان اللاعب ضمن خطط النادي المستقبلية، أضاف المدرب الفرنسي: "كروس لاعب أساسي لنا، هو جيد للغاية وفعل العديد من الأشياء الرائعة طيلة 5 سنوات هنا، إنه لاعب لا يقع تحت الضغط".

وعن الجناح الويلزي "غاريث بيل"، قال: "لا يزال متبقي 7 مباريات مثل الآخرين، سنرى كيف سنلعب سيكون هناك تغييرات على طريقة اللعب، فأنا اعتمد عليه".

وعما إذا كان النادي سيستفاد من بيع بعض لاعبيه، قال: "يوجد بعض اللاعبين هنا بإمكاننا بيعهم، إنهم جيدون للغاية ويوجد العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معهم".

وحول رحيل النجم البرتغالي "رونالدو"، قال: "لقد رحل ولا يمكننا تغيير ذلك، اللاعب الذي سيأتي مكانه لن يتمكن من فعل ما أنجزه".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 60 نقطة، بفارق 14 نقطة عن المتصدر برشلونة، كما ودع بطولة الكأس المحلي من دور نصف النهائي ودوري أبطال أوروبا من دور الـ16.