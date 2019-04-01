انضمام بوغبا لريال مدريد مرهون بدفع مقابل قياسي

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اتخذ ريال مدريد الإسباني عدد من الخطوات الجادة، من أجل التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي "بول بوغبا" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الفرنسي "زين الدين زيدان" لبناء المشروع الجديد للفريق الملكي، والذي سيبدأ من الموسم المقبل، وتواصل النادي فعليا مع وكيل أعماله "مينو رايولا"، واتفق معه كل على كافة التفاصيل الخاص بتعاقده مع اللاعب.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "رايولا" حدد مبلغ 150 مليون يورو، من أجل تخلي مانشستر يونايتد عن النجم الفرنسي.
وأوضحت الصحيفة، أن "بوغبا" بالفعل جمد أي محادثات بشأن مفاوضات مانشستر يونايتد معه، من أجل تجديد التعاقد بين الطرفين، والذي سينتهي في صيف عام 2021.
وأخبر "رايولا" ريال مدريد بأن مانشستر يونايتد لن يقبل بأقل من 150 مليون يورو، من أجل بيع "بوغبا"، على الأقل للربح المادي من وراء رحيله، خاصة أن المانيو دفع فيه مبلغ 114 مليون يورو، حين جلبه من يوفنتوس الإيطالي.