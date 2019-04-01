محمد صلاح يفجر مفاجأة عن هدفه العالمي في تشيلسي أمس

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قدّم اللاعب المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، اعترافا مثيرا بعد هدفه الذي جاء من تسديدة صاروخية في مرمى تشيلسي الإنجليزي في المواجهة التي انتهت لصالح “الريدز” بهدفين نظيفين يوم الأحد.
وتمكن “صلاح” من هز شباك الفريق اللندني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومتراً في الساعة واستقرت في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا.
وفي معرض تعليقه على الهدف، قال صلاح عقب اللقاء: “لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي.”
واعتبر صلاح أن الحظ حالفه في هز الشباك من التسديدة البعيدة، وقال حسبما نقل عنه موقع ليفربول: “لقد كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة.”
إلا أن اللاعب المصري، وعلى الرغم من هذا الهدف الرائع، لا يزال يعتبر هدفه في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، والذي حصل على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم العام الماضي، هو المفضل لديه.
وقال: “هدف إيفرتون هو المفضل لدي دائمًا، لأنه كان أول لقاء ديربي لي. أعتقد أنني استخدمت كل شيء جيدًا، القوة والتقنية والمهارات”.