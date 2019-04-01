البركاني يكشف عن شخصية كبيرة ستصل سيئون غدا والبرلمان يزف بشارات لـ أبناء حضرموت

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كشفت مصادر إعلامية متطابقة اليوم الاثنين عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي غريفيت غداً لحضور جانباً من جلسات البرلمان المنعقد في سيئون (شرق اليمن).

وطبقا لـ موقع فضائية "يمن شباب" فإن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، سيصل غدا مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت.

ونقل مأرب برس عن تلك المصادر قولها أن رئيس البرلمان سلطان البركاني كشف في ختام جلسة اليوم الاثنين المعنقدة بمدينة سيئون، أن غريفيث سيحضر جلسة المجلس يوم غد الثلاثاء.

*بشارات لأبناء حضرموت

في سياق متصل بجلسة اليوم الاثنين قالت وكالة سبأ الرسمية ان مجلس النواب اوصى الحكومة ، بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بوقود الغاز.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة اهتمام الحكومة بمدينة سيئون و إعطاءها الأولوية في مشاريع الخدمات الأساسية والتنموية.