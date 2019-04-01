عاجل : البرلمان يتخذ قرارين مهمين ويحسم مصير استمرار انعقاد جلساته

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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واصل مجلس النواب اليمني عقد جلساته في مدينة سيئون (شرق اليمن) لليوم الثالث على التوالي.

واتخذ البرلمان في جلسة اليوم برئاسة سلطان البركاني قرارين مهمين احدهما يتعلق بمصير استمرارية انعقاد جلسات البرلمان بصورة دائمة.

وقال البرلمان في تغريدة تابعها (مأرب برس) على حسابه في تويتر «اقر مجلس النواب، اليوم برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني عقد جلساته بصورة دائمة، وتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن التقرير الصادر من البنك المركزي اليمني والذي أورد جملة من الاختلالات المالية، وكلف اللجنة برفع تقرير بشأن ذلك الى المجلس».

وكان الحديث قبل انعقاد البرلمان عن ضرورة استمرار عمل المجلس وعقد الجلسات بصورة منتظمة ولا يقتصر الامر على انتخاب هيئة رئاسة ثم يتفرق اعضاء البرلمان ولا يجتمعون من جديد.

وشهد اليوم الاول لانعقاد البرلمان السبت الماضي -بعد توقف استمر لأكثر من اربع سنوات بسبب الانقلاب الحوثي -، شهد جلستين الاولى اجرائية وتم فيها التوافق وانتخاب رئيسا للمجلس ونوابا له في هيئة الرئاسة ، تلاها جلسة افتتاحية ترأسها هادي وحضرها كبار المسئولين في الدولة وشخصيات دبلوماسية عربية واجنبية اضافة الى اعضاء مجلس النواب الذين تجاوز عددهم 140 عضوا.

وامس عقد المجلس جلسة بحضور رئيس واعضاء الحكومة اليمنية ، عرضت فيه الحكومة مشروع الموازنة العامة للدولة واستمعت الى ملاحظات اعضاء المجلس.