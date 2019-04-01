عاجل : البرلمان يتخذ قرارين مهمين ويحسم مصير استمرار انعقاد جلساته أول تحرك قوي داخل «البرلمان » استهداف 18 وزيرا في «حكومة معين» - تفاصيل شاهد : جريمة حوثية بشعة ضحاياها 5 يمنيين من أسرة واحدة مجلس الإنقلاب في السودان يصدر بيانا عسكريا ويعيين قائدا جديدا للجيش تفاصيل مخطط لـ اغتيال هادي والمؤامرة التي أسقطت الدولة - مسئول بارز يكشف المستور ويفضح عددا من الاسماء وكيف تم استدارجه واختطافه تسلسل زمني لأحداث السودان التي أطاحت بالبشير تهديد جديد من الإمارات لـ أردوغان: نفد الصبر المجلس العسكري بالسودان يفجر مفاجأة مدوية عما كان البشير ينوي فعله في المتظاهرين 16 حزباً سياسياً في اليمن تؤسس تحالفاً لدعم الشرعية بعد الإنقلاب على البشير... الكشف عن مصير القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن
استشهد وإصيب صباح اليوم الاثنين عددا من المواطنيين النازحين بمحافظة الجوف (شرقي اليمن) في انفجار لغم زعته مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر محلي لموقع مأرب برس «ان لغما حوثيا اودى بحياة اثنين واصابة ثلاثة اخرين اعمارهم دون سن الـ 18 من أسرة واحدة هي اسرة المواطن حمد مطلق الصيدي».
واشار المصدر ان اللغم انفجر بهم وهم على سيارة تقلهم في طريقهم من مخيم نزوحهم القريب من (جبل شيحاط) لبيع الحطب في سوق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.
وحصل مأرب برس على اسماء الضحايا وهم :
- جمال مبخوت حمد مطلق (شهيد عمره ١٣ سنة)
- محسن مبخوت حمد مطلق (شهيد عمره ١٥ سنة )
- علي مبخوت حمد مطلق (اصابة خطيرة عمره ١٨ سنة)
- عائض عسكر حمد مطلق (اصابة خطيرة عمره ١٧ سنة)
- منصور مبارك حمد مطلق (اصابة متوسطة عمره ١٦ سنة)
وزرعت المليشيات الحوثية الغاما على طريق عامة يسلكها المواطنيين اثناء ذهابهم الى سوق الحزم بالجوف ،وهو عمل اجرامي شنيع يضاف الى سجلهم المليء بالانتهاكات.