شاهد : جريمة حوثية بشعة ضحاياها 5 يمنيين من أسرة واحدة

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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استشهد وإصيب صباح اليوم الاثنين عددا من المواطنيين النازحين بمحافظة الجوف (شرقي اليمن) في انفجار لغم زعته مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر محلي لموقع مأرب برس «ان لغما حوثيا اودى بحياة اثنين واصابة ثلاثة اخرين اعمارهم دون سن الـ 18 من أسرة واحدة هي اسرة المواطن حمد مطلق الصيدي».

واشار المصدر ان اللغم انفجر بهم وهم على سيارة تقلهم في طريقهم من مخيم نزوحهم القريب من (جبل شيحاط) لبيع الحطب في سوق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وحصل مأرب برس على اسماء الضحايا وهم :

- جمال مبخوت حمد مطلق (شهيد عمره ١٣ سنة)

- محسن مبخوت حمد مطلق (شهيد عمره ١٥ سنة )

- علي مبخوت حمد مطلق (اصابة خطيرة عمره ١٨ سنة)

- عائض عسكر حمد مطلق (اصابة خطيرة عمره ١٧ سنة)

- منصور مبارك حمد مطلق (اصابة متوسطة عمره ١٦ سنة)

وزرعت المليشيات الحوثية الغاما على طريق عامة يسلكها المواطنيين اثناء ذهابهم الى سوق الحزم بالجوف ،وهو عمل اجرامي شنيع يضاف الى سجلهم المليء بالانتهاكات.