مجلس الإنقلاب في السودان يصدر بيانا عسكريا ويعيين قائدا جديدا للجيش

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن المجلس العسكري السوداني، الاثنين، اعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة للجيش وتعيين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.

وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

هذا و أعلن مساء الأحد أنه قرر إعادة هيكلة الجيش وجهازي المخابرات والشرطة، مع قبول استقالة مدير جهاز المخابرات والأمن الفريق صلاح قوش.

كما قرر المجلس العسكري إطلاق سراح جميع الضباط من الشرطة والقوات المسلحة المتهمين بالمشاركة في الاحتجاجات.

وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري بالسودان، إنه تقرر كذلك تعيين الفريق أول أبو بكر مصطفى في منصب رئيس المخابرات والأمن.