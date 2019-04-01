تهديد جديد من الإمارات لـ أردوغان: نفد الصبر

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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هاجم عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنه يحمل عداءً دفينا للسعودية.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر : " الإعلام السعودي لا يعادي تركيا فلها قدرها وتقديرها لكنه يرد بمسؤولية وطنية على تطاول أردوغان على السعودية وانكشاف عدائه الدفين لرموزها..

لقد نفذ الصبر وعلى أردوغان وحزبه تحمل ما سيأتي في قادم الأيام". كما هاجم حماس من خلال تدوينة هاجم فيها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قائلا : "تجمع المهنيين السودانيين يطالب باعتقال البشير ومحاكمته مع أركان نظامه".

وأضاف أن " الشعب السوداني لن ينسى أن البشير كان مجرد واجهة لحكم الإخوان المسلمين ونظامه أنصع دليل على ما يحدث عندما يهيمن الإسلام السياسي ويحتكر الحكم، النتيجة فساد واستبداد وخراب..

السودان مثالا وكذلك إيران وقطاع غزة". وجاء هجوم عبد الله على " أردوغان"، عقب ما نشرته وكالة الأناضول أن وسائل الإعلام السعودية تقوم بتسريع وتيرة معاداتها لتركيا في الآونة الأخيرة، حيث بات معلوما لدى الكثيرين، حيث زادت لغتها العدائية، واتهاماتها وافتراءاتها تجاه أنقرة.

وبحسب الوكالة فإن تسارع وتيرة الهجوم جاء، بعد وقوف تركيا إلى جانب قطر في مواجهة دول الخليج العربي التي فرضت حصارا على الدوحة، بزعامة السعودية والإمارات، فضلا عن موقفها الأخلاقي من قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضافت أنه في هذا الإطار، يمكن اعتبار تعدي وسائل الإعلام السعودية بأنه وصل لدرجة تجاوزت تحريف الحقائق التاريخية، من خلال وصفها الإمبراطورية العثمانية بـ"دولة داعش الأولى"، وهو ما شكّل القطرة التي أفاضت الكأس.

كما حملت هذه الوسائل لواء استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا، بعد موقفه الأخير من الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى نيوزيلندا عقب الهجوم، أدى إلى موجة انزعاج أخرى لدى وسائل الإعلام السعودية، في الوقت الذي أظهر فيه رؤساء الدول ووسائل الإعلام الغربية ردود فعل بسيطة تجاه المجزرة، ومع الأسف فإن ردود فعل زعماء الدول الإسلامية لم ترقَ إلى المستوى المطلوب.