المجلس العسكري بالسودان يفجر مفاجأة مدوية عما كان البشير ينوي فعله في المتظاهرين

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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كشف الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم - المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني - تفاصيل جديدة عن لحظات ما قبل عزل الرئيس السابق عمر البشير .

وقال "كباشي" في مؤتمر صحفي أمس ، إن "البشير" اتخذ قرارا بتفريق المعتصمين بالقوة إلا أن قيادات الجيش تدخلت لمنع تنفيذ هذا القرار.

وأضاف أن "المؤتمر الوطني" لن يشارك في الحكومة المقبلة

. كما أعلن عن سلسلة من القرارات التي نُشرت في وسائل الإعلام مثل إحالة وزير الدفاع عوض بن عوف للتقاعد فضلا عن قبول استقالة فريق أول صلاح عبد الله محمد "قوش"، مدير المخابرات المستقيل، وإحالته للتقاعد، وتعيين أبو بكر مصطفى، في منصبه