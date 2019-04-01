أيام الفيلم اليمني تُفتتح اليوم في عمان

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تنظم "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام" بالتعاون مع "يمن الابداع" الدورة الثانية من "أيام الفيلم اليمني" التي تُفتتح اليوم وتستمر حتى 16 الشهر الجاري في مسرح الرينبو في عمان.



ويسبق الأفلام يومياً عرض فيلم قصير من نتاج برنامج تدريبي باسم "قوة عشرين – أصوات الأطفال قوية" جرى في مدينتي صنعاء وعدن في 2018. ونظمته "اليونيسيف" بالتعاون مع "منظمة وجوه للإعلام والتنمية".

وتفتتح "الأيام اليمنية" بفقرة عزف موسيقى يمنية من تقديم: محمد موسى (آلة العود)، سالم شاكر (آلة الدنبق)، وصالح باعطوه (آلة الدف).



وتليها "ليلة أفلام يمنية قصيرة" تعرض أفلاماً وثائقية قصيرة نتاج "مخيم قمرة للأفلام الوثائقية – اليمن 2018"، وبدعم من "الصندوق العربي للثقافة والفنون". كما يعرض فيلم روائي قصير من انتاج "فكرة ميديا" وفيلمان روائيان قصيران من انتاج "منظمة اليمن ستنتصر" و"الصندوق الوطني للديموقراطية".

ويُعرض الاثنين الفيلم الوثائقي "الدم والقمر" (78 دقيقة)، للمخرج توماسو كورتوني الذي يسأل: ماذا يجول في عقل طفلة عروس بلا حول ولا قوة ومحرومة من ضروريات الصحة والتعليم وحتى السلامة؟ ويصوّر "ثريا" التي تهرب من زوجها لتصل الى قرية لا يعرفها فيها أحد، حيث يوفر لها معلم في مدرسة محلية صغيرة ملجأ الى أن تتخذ خطوتها التالية. وتدور القصة حول شخصين يعيشان في اليمن: شابة من المدينة وشاب من الريف يتعارفان ويقعان في الحب. ويكافح الاثنان في سبيل تعليم أطفال في قرية نائية للحؤول دون وقوعهم فريسة الإرهاب.

شارك الفيلم في العديد من المهرجانات السينمائية مثل "مهرجان تورنتو السينمائي الدولي" و"مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي العربي" و"مهرجان جايبور السينمائي الدولي" و"مهرجان ميراداس دوك السينمائي" و"مهرجان أوروغواي السينمائي الدولي" و"مهرجان نيبال لحقوق الإنسان السينمائي" و"المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي" و"مهرجان ميلينيوم بروكسل للأفلام" و"مهرجان تيرانا السينمائي الدولي" و"مهرجان برلين السينمائي المستقل".

وتعرض "الأيام اليمنية" الثلثاء الفيلم الوثائقي "اليمن – أسطورة مخبأة في أغنية" (51 دقيقة) من إخراج ينال أوستونداغ.

ويعود الفيلم الى العهد العثماني، ليصّور كيف كانت اليمن، مسرحاً للصراعات الطائفية والثورات على مدى 400 سنة. ولم يتحتم على الامبراطورية العثمانية أن تتعامل مع المتمردين المحليين فحسب، بل مع تدخل دول أخرى أيضاً. ويصوّر الفيلم كيف تحولت صرخة الشعب الأناضولي، الذي أرسل جنوده لمواجهة المتمردين والجوع والمرض والموت، إلى أغنية خلّدت اليمن في التاريخ.

يذكر ان الفيلم حاز جائزة أفضل فيلم في حفلة جوائز TRT للأفلام الوثائقية.