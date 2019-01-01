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الحوثي يشدد الإجراءات الأمنية ويستحدث نقاطا أمنية في صنعاء

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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شدد المتمردون الحوثيون من إجراءاتهم الأمنية، واستحدثوا نقاط تفتيش أمنية جديدة، في شوارع متفرقة في العاصمة "صنعاء عقب تعرض قيادي لمحاولة.


وقالت مصادر في صنعاء إن ميليشيا الحوثي كثفت من نقاطها الأمنية في شوارع العاصمة صنعاء، حيث استحدثت نقاط تفتيش جديدة في شوارع حدة والزبيري وعصر وخولان والستين والأصبحي والتحرير.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية عقب تعرض القيادي الحوثيطه المتوكل وزير الصحة في حكومة الانقلاب لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين، أطلقوا صاروخا أثناء مرور موكبه في منطقة حدة في العاصمة صنعاء.

 
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