16 حزباً سياسياً في اليمن تؤسس تحالفاً لدعم الشرعية

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن 16 حزباً سياسياً في اليمن، عن تأسيس تحالف للقوى السياسية الداعم للشرعية، والداعمة للسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وقال بيان الإشهار، الذي وقع عليه في مدينة سيؤن بمحافظة حضرموت، الأحزاب الرئيسة في البلاد، وأكثر من 12 حزباً صغيراً، إن إعلان التحالف، جاء بعد سلسلة لقاءات، وبهدف دعم استعادة الشرعية، وإنهاء الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني، وقياماً بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الصعبة.

وتضمن البيان، الإعلان عن تأسيس تحالف سياسي داعم للشرعية واستعادة الدولة، وملتزم بالمرجعيات والثوابت الوطنية، باسم «التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية».

والتأكيد على تمسك الأحزاب والمكونات السياسية بخيار السلام.