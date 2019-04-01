بعد الإنقلاب على البشير... الكشف عن مصير القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن رئيس دولة يلقي خطابا من تحت الماء فيديو للوليد بن طلال يحرّك تويتر جرعة سعرية تثير غضب السعوديين .. موقف جديد لـ«طارق صالح» يتسبب بإغضاب الإمارات وادواتها من الانفصاليين وفصيل أحمد«عفاش» التعرق الليلي خلال النوم من أعراض السرطان خليجية ورثت ذهبا بـ145 مليون دولار ... شاهد ماذا قالت عن ثروتها إعلان «حكومي» هام لجميع المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية بيان هام من قلب «أمريكا» يطالب الرئيس «هادي» والبرلمان بإتخاذ خطوات عاجلة الكشف عن ”اتفاق“ عقده ”معياد“ مع ”الخزانة الأمريكية“.. تفاصيل الاتفاق
تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو مصور يظهر موقفا عفويا للأمير السعودي الوليد بن طلال، مع إحدى حفيداته.
ويظهر في الفيديو الوليد وهو يمازح حفيدته ويجرها على الأرض وشقيقتها تصرخ والوليد يقهقه ضاحكا.
ويسمع في الفيديو صوت الأم وهي تطلب من البنتين الخلود للنوم وتردد... "يلا ناموا".
وتفاعل النشطاء على موقع تويتر مع الفيديو، وأشادوا بتعامل الوليد مع حفيدته بعفوية.