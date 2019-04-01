جرعة سعرية تثير غضب السعوديين ..

الإثنين 15 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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استذكر ناشطون عهد الملك عبد الله الذي لم يشهد ارتفاعات على أسعار البنزين- محطات الدريس للوقود

أثار قرار رفع أسعار البنزين في السعودية، الأحد، غضبا شعبيا واسعا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر مغردون أن إنفاق المملكة مليارات على الخارج، مقابل رفع الأسعار على المواطنين، وفرض ضرائب عليهم، ينذر بمستقبل "غامض".

وكانت شركة أرامكو السعودية، قالت إن المملكة رفعت السعر المحلي لبنزين 95 أوكتين إلى 2.10 ريال للتر من 2.02 ريال في الربع الماضي، وبنزين 91 أوكتين إلى 1.44 ريال من 1.37 ريال.

وذكرت الشركة، في بيان، أن التغيير يسري اعتبارا من اليوم 14 نيسان/ أبريل، مضيفة أن الأسعار المحلية للبنزين ترتفع وتنخفض وفقا للتغيرات في أسعار صادرات المملكة للأسواق العالمية.

وكانت الرياض ضاعفت تقريبا الأسعار المحلية قبل عام، في مسعى لتعزيز كفاءة الطاقة، في إطار إصلاحات تهدف للحد من اعتماد المملكة على النفط.