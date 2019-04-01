خليجية ورثت ذهبا بـ145 مليون دولار ... شاهد ماذا قالت عن ثروتها

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أثار مقطع فيديو انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخليجية جدلا واسعا؛ بعد أن ظهرت فيه سيدة قيل إنها عمانية تمتلك ذهبا بقيمة 145 مليون دولار، ليتبين لاحقا عكس ذلك.
وفي الفيديو المتداول تحدث مغردون عن أن السيدة ورثت هذا الذهب عن جدها، وسط إشادات بتعليقها الذي دعت فيه إلى "عدم الاغترار بالثروة والعمل من أجل الحياة الآخرة".
ووجهت المرأة الزاهدة في الحياة، كلمة قصيرة عبر المقطع المتداول، تؤكد فيها أن كل هذا وما في الدنيا من متاع يفنى وله نهاية، داعية أخذ العظمة ممن تركوا القصور، متسائلة هل نفعهم شيء في الأخرة.
ونصحت في كلمتها التي لاقت تداولا لافتا على مواقع التواصل، بالتدبر في متاع الأخرة الأبدي وجنة الفردوس التي تستحق التفكير والعمل الصالح لله عز وجل.
وحقيقة الأمر، اتضح أن مقطع الفيديو هو جزء من برنامج تم بثه على تلفزيون قطر، وبُث أواخر العام الماضي، حيث أجرت إعلامية حورا مع سيدة قطرية مسنة تدعى "أم فضالة".
ووفقا للصحف الخليجية، فإنه من المستبعد أن يكون لهذه السيدة مقتنيات من الذهب تُقدر بالمبلغ الضخم الذي تم تداوله، حيث رجحوا أن المبلغ الضخم كفيل بشراء أطنان من الذهب، وهي كمية هائلة تتجاوز مقتنيات السيدة التي تم عرضها خلال الحلقة بأضعاف.