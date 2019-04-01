إعلان «حكومي» هام لجميع المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية

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أعلنت رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بالعاصمة المؤقتة عدن،اليوم الإثنين 14 ابريل 2019م بطلان كافة خدمات مصلحة الهجرة والجوازات التابعة للانقلابيين.
وحسب وكالة "سبأ" فقد أصدرت المصلحة تعميماً لجميع مدراء عموم الفروع بالمحافظات المحررة ومدراء المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعدم التعامل بالوثائق الصادرة عن مناطق سيطرة الانقلابيين.
المصلحة أكدت بطلان كل ما يصدر عن الانقلابيين، من تأشيرات الدخول للأجانب، والإقامات بكافة أنواعها، وبطائق اللجوء، وشهادات الجنسية، وموافقات الزواج، بالإضافة إلى جوازات السفر.
رئاسة المصلحة دعت كافة المواطنين والمقيمين في كافة محافظات الجمهورية، إلى التعامل مع المصلحة التابعة للحكومة الشرعية، وفروعها في المناطق المحررة.