عاجـل: الحوثيون يعتقلون أحد قياداتهم البارزة وأكبر «بوق» تشدق بأسم أبناء «الجنوب» على قناة «المسيرة»

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الأحد 14 ابريل 2019م أحد قياداتها المتحوثة البارزة من منزله بالعاصمة صنعاء.

مصادر «مأرب برس»أكدت ان المليشيات الانقلابية اعتقلت اليوم الأحد رئيس ما يُسمى مجلس التلاحم القبلي لمحافظة حضرموت المدعو «محمد بلعيد الكندي»ومن ثم اقتياده إلى سجن البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادرنا أن الحوثيين اتهموا القيادي الحوثي «الكندي»بممارسة أدوار مشبوهة تصب في مصلحة ما تسمية المليشيا «العدوان» والتي منها العمل على استمالة من تبقى من القيادات الجنوبية المتواجدة في صنعاء والتي لازالت تؤيد مشروع الانقلاب الحوثي والعمل على استمالتها الى صف الشرعية.

يُذكر أن القيادي الحوثي «محمد الكندي» أحد ابناء محافظة حضرموت التي رفض ابناءها بحزم مشروع الفتنة الحوثية وهو مادفع المليشيات لاستقطابه وتوظيف صوتة كبوق ناطق بأسم ابناء الجنوب بعتباره احد ابناء محافظات حضرموت حيث كان من اكثر الشخصيات ظهورا على "قناة المسيرة" التابعة للجماعة .