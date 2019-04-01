”العيسي“ يلتقي رئيس هيئة الاعلام المصري

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التقى الشيخ احمد صالح العيسي، اليوم الأحد 14 ابريل/نيسان 2019م، في العاصمة المصرية القاهرة، برئيس هيئة الاعلام المصري مكرم محمد احمد.
وفي اللقاء، عبر الشيخ العيسي عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مصر كدولة محورية ورائدة، مثمنا دعمها للشرعية اليمنية ومساندتها التاريخية في مختلف مجالات الدعم والتعاون بينها وبين اليمن.
وأشار ”العيسي“ إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين متراكمة التعاون، وإيجابية النتائج، عبر محطات تعاون وإخاء وتوافق حد التشابه في كثير من القضايا والمواقف والأحداث والحضور التاريخي والمشتركات التي تربط بين البلدين وتجعلهما محورا مهما في الأمن الإقليمي والدولي.
واكد الشيخ العيسي على المكانة الكبيرة التي تحتلها جمهورية مصر العربية في قلوب اليمنيين.
بدوره، تحدث ”مكرم“ عن عمق وطبيعة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، معرباً عن أمله في استقرار الأوضاع داخل اليمن بالشكل الذي يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني.
وأكد مكرم محمد أحمد أن مصر قيادةً وشعباً تحمل تقديراً خاصاً للشعب اليمني الشقيق وقيادته الشرعية، مشيدا بالانجاز الوطني اليمني بانعقاد مجلس النواب وتفعيل المؤسسة التشريعية كخطوة نحو استقرار البلاد وإنهاء الانقلاب.
وتبادل الجانبان الآراء والأفكار التي ترتقي بالعلاقات وتعزز الأواصر بين اليمن ومصر.