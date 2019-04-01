”البركاني“ يوزع المهام بين نوابه ويوجه رسالة خاصة لدولة خليجية ويقر عدد من الإجراءات ضد الحكومة الشرعية

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، اليوم الاحد 14 ابريل/نيسان، اجتماعها الأول بعد انتخابها بالإجماع في الجلسة الاولى المنعقدة بمدينة سيئون.

وفي بداية الاجتماع أعرب رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب عن شكرهم للثقة التي اولاهم اياها نواب الشعب، لتفعيل دور السلطة التشريعية، ضمن جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.. منوهين بجهود الحكومة وقيادة السلطة المحلية لمحافظة حضرموت والدعم اللوجستي من المملكة العربية السعودية لتيسير استئناف جلسات المجلس.

وناقشت هيئة الرئاسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس والخطوط الرئيسية لنشاطه في الفترة القادمة.

وتم خلال الاجتماع توزيع المهام والاختصاصات على نواب رئيس مجلس النواب، كالتالي:

محمد علي الشدادي نائبا للشؤون البرلمانية والعلاقات الخارجية.

محسن باصرة نائبا للشؤون التنظيمية والفنية.

عبدالعزيز جباري نائبا للشؤون التشريعية والرقابية

وأقرت هيئة الرئاسة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمهام المجلس الرقابية على أداء الحكومة.

الى ذلك، عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة اليات التنسيق والتكامل بين البرلمان والحكومة في ترجمة توجيهات رئيس الجمهورية ورسائله المهمة الموجهة إلى الجهات المعنية بشأن تظافر جهود إنهاء الانقلاب وآثاره الكارثية.