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الريال ينهار أمام العملات الأجنبية.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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الدولار الأمريكي:

الشراء| 510
البيع| 515

الريال السعودي:
الشراء| 136.5
البيع | 137.5

الدرهم الاماراتي :

الشراء| 137
البيع | 139

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