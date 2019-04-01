الريال ينهار أمام العملات الأجنبية.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف طريقة جديدة لشحن هواتف آيفون بشكل أسرع شاهد بالفيديو لحظة اقتحام المتظاهرين في السودان لمنزل البشير ماذا وجدوا فيه؟ انطلاق ”عملية عسكرية“ في دولة خليجية بمشاركة 8 جيوش أجنبية الشرعية تسلم مكتب حقوق الانسان بمأرب دفعة أطفال من مجندي الحوثي أول رئيس لـ أول برلمان في اليمن يعلن موقفا غامضا من «جلسة سيئون» ويوبخ الشرعية ”معين عبدالملك“ يقدم للبرلمان ”مشروع تاريخي“.. نص المشروع حفتر يحارب الإسلاميين بكتائب السلفيين سقوط طائرة لـحفتر بعد اجتماعه بالسيسي في القاهرة يمنيون يعبرون الحدود ويبهرون «دار الأوبرا»
الدولار الأمريكي:
الشراء| 510
البيع| 515
الريال السعودي:
الشراء| 136.5
البيع | 137.5
الدرهم الاماراتي :
الشراء| 137
البيع | 139