الريال ينهار أمام العملات الأجنبية.. تعرف على اخر تحديث لأسعار الصرف

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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