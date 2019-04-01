طريقة جديدة لشحن هواتف آيفون بشكل أسرع

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 355

توصل مختصون إلى طريقة ذكية جديدة يمكن من خلالها شحن هواتف "آيفون" الحديثة، بشكل كامل وفي وقت أقل.

وكشفت تقارير تقنية حديثة، أن الطريقة الأكثر سرعة لشحن هاتف آيفون تعتمد على استخدام خاصيَّة الشحن السريع، إلّا أنه للوصول لنتائج إيجابية سريعة يجب استخدام شاحن "يو إس بي سي"و كابل "يو إس بي سي لايتننج".

وتُساعد هذه الوسيلة في الحصول على طاقة للهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة، وهي نسبة جيدة في وقت ليس بطويل أبدا.

ومن الأساليب الأخرى التي تمنح الهاتف شحنا أسرع في وقت أقلّ، هي استخدام شاحن جاز "آي باد" أو شاحن "يو إس بي" عالي الطاقة الذي يعطي نتائج أكثر سرعة، مُقارنة بالشاحن الأصلي للهاتف.

وأشارت التقارير إلى أن الطرق السالف ذكرها أثبتت نجاحا في هواتف "آيفون إكس" و" إكس إس" و"8 بلس" و"إكس آر".

وإذا كنت تمتلك شاحن "آيباد" بقوّة 12 واط، فهو قد يساعد في شحن هاتفك بصورة أكثر سرعة، مُقارنة بالشاحن الأصلي البالغة قوته 5 واط.