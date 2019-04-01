شاهد بالفيديو لحظة اقتحام المتظاهرين في السودان لمنزل البشير ماذا وجدوا فيه؟

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول ناشطون سودانيون مقاطع فيديو أثناء اقتحام منزل البشير حسب وصفهم، ونشرت مواقع إعلامية سودانية عديدة الفيديو.

ونشرت قناة الغد وصحيفة الراكوبة عددًا من مقاطع الفيديو، التي تشير إلى ما وصف بأنه منزل عمر البشير وقصر الضيافة، بعدما فتحته قوات الجيش أمام المتظاهرين.

ويوثق الفيديو لحظة اقتحام متظاهرين سودانيين لمنزل عمر البشير وتفتيش ما بداخله وردد المتظاهرون وهم داخل قصر البشير "حقنا "حقنا والبشير يجوعنا ولديه أشياء ثمينة.

وفي الفيديو يحذر أحد المتظاهرين من سرقة أو تكسير شيء داخل المنزل.

ولم يتم التأكد لنا إذا كان منزل البشير، لكن تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

ولليوم الثامن على التوالي، واصل آلاف السودانيين، السبت، الاعتصمام أمام مقر قيادة الجيش؛ لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقًا للمحتجين.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.