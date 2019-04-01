انطلاق ”عملية عسكرية“ في دولة خليجية بمشاركة 8 جيوش أجنبية

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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انطلق تدريب مراكز قيادة الحرس الوطني الكويتي "CPX- نصر17"، العسكري، الأحد، بمشاركة تركيا و7 دول أجنبية أخرى في معسكر الشيخ سالم العلي الصباح، بمنطقة الصبية (شمال).

وقبيل انطلاق التدريب، قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن "هاشم الرفاعي"، للصحفيين، إن التمرين الذي يستمر 5 أيام يحاكي جميع المخاطر والتهديدات التي ممكن أن تحدث.

وأشار إلى مشاركة 13 جهة مدنية، و3 جهات عسكرية، و8 دول هي: تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفيتنام، والصين، والأردن، وفرنسا، وإيطاليا، لتبادل الخبرات.

وأوضح "الرفاعي"، أن التمرين له جزئية أمنية تحاكي وزارة الداخلية، وجزئية عسكرية تحاكي وزارة الدفاع، وجزئية مع الإدارة العامة للإطفاء، لتدريب الجهات المشاركة على إدارة الأزمات التي تشارك فيها المؤسسات المدنية.

وتابع أنه يتخلل التمرين ورش عمل واجتماعات تنسيقية تهدف إلى دعم العمل المشترك بين الجهات المشاركة، كما تهدف إلى التدريب على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ، مثل الأحداث التي مرت بها الكويت خلال موسم الأمطار.

وشهدت الكويت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمطارا غزيرة وسيول في الشوارع، أدت إلى تعطيل العمل.