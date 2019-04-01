الشرعية تسلم مكتب حقوق الانسان بمأرب دفعة أطفال من مجندي الحوثي

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قام وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود بتسلم مكتب حقوق الانسان في محافظة مأرب سبعة أسرى من الاطفال الذين زجت بهم مليشيا الحوثي للقتال في صفوفها .
وخلال التسليم أكد وكيل أول وزارة الداخلية على ضرورة تأهيل هؤلاء الأطفال وتعليمهم والاهتمام بهم ريثما يتم التواصل مع أهلهم لتسليمهم اياهم بعد أخذ التعهد والالتزام من اولياء أمورهم بعدم مناصرة الحوثي ومليشياته و الحرص على دعم ابنائهم لمواصلة دراستهم وتاهيلهم وعدم السماح للحوثي ومليشيات الموت بالزج بهم الى محارق الموت والدمار.
وقال اللواء الشريف مخاطبا الاطفال المغرر بهم من قبل الحوثيين إن مكانكم الحقيقي هي المدارس لا المتارس الجامعات لا الجبهات
وأضاف لكننا سنعمل على تعليمكم وتأهيلكم والمحافظة على حياتكم بعكس الحوثيين الذين دفعوا بكم إلى محارق الموت لمقاتلة إخوانكم اليمنيين .
من جانبه أعلن مدير مكتب حقوق الانسان في مأرب عبدربه جديع عن استعدادهم في المكتب لتقديم كافة الدعم و الرعاية لهؤلاء الأسرى وإعادة تاهيلهم ودمجهم في المجتمع .
يذكر أن هؤلاء الأسرى تم تسليمهم من قبل قوات التحالف العربي الاسبوع الماضي لضابط خلية الارتباط العقيد ناصر مسعد والذي بدوره قام بتسليمهم إلى وزارة الداخلية عن طريق مكتب وكيل اول والذي بدوره قام بتسليمهم لمكتب حقوق الإنسان في المحافظة لاعادة تاهيلهم حتى يتم التواصل بذويهم وتسليمهم لهم