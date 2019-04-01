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أكد الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي سابقا، في فتوى شرعية غريبة ، جواز الرقص أو الغناء عند حضور الحفلات بلا حرج على المسلم في ذلك، أو بيان لبعض الضوابط على خلاف ما تعاهده الناس .
وأضاف الكلباني في فيديو له من خلال سؤال وجهه أحد المستفتين عن الأفضل بين الرقص والتصفيق عند حضور الحفلات .
وجاءت إجابة الكلباني : الرجل أو المرأة مطالب بأن يفعل ما يتقنه ، فإذا أتقنت الرقص فارقص وإذا أتقنت التصفيق صفق وإذا أتقنت الغناء غني .. وفقك الله إلى ما يحب ويرضى.