دولة خليجية تعلن موقفا من انعقاد «برلمان اليمن» وتصدر بيانا رسميا

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رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بانعقاد مجلس النواب بمدينة سيئون محافظة حضرموت (شرق اليمن).
وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء البحرينية( بنا) "ان انعقاد مجلس النواب في اليمن يعد خطوة تجسد حرص أبناء الشعب اليمني وتمسكهم بقيادتهم الشرعية والثوابت الوطنية من أجل تحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء".
وأضافت"ان مشاركة مملكة البحرين في افتتاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية تعكس التزام مملكة البحرين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بالتوصل لحل سلمي شامل بما يكفل استتباب الأمن والسلم بالجمهورية اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216 وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الإيرانية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي".