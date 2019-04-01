دولة خليجية تعلن موقفا من انعقاد «برلمان اليمن» وتصدر بيانا رسميا ثلاث دول خليجية تعلن دعمها ومباركتها للانقلاب العسكري في السودان تطور جديد وملفت : السعودية تؤدب «أحمد عفاش» بطريقتها الخاصة والإمارات توقعه في «ورطة كبيرة» الدكتوراه مع مرتبة الشرف للباحث اليمني الدكتور علي مبارك طعيمان انقطاع أشهر 3 تطبيقات تواصل في العالم والمستخدمون يشتكون لـ تويتر عاجل : حدث تاريخي اعلن عنه في سيئون لايقل أهمية عن انعقاد البرلمان وتعيين العليمي في منصب جديد الإصلاح يطلب من الحكومة الإطاحة بعدة وزراء ويضع عليها 6 مطالب عاجلة البرلمان يستجوب حكومة معين ويتخذ أول قرار سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس كواليس تُكشف لأول مرة.. اعتقال «البشير» من المسجد بعد صلاة الفجر وهذه وصيته
أعلنت البحرين دعمها للمجلس العسكري السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات دعمه.
وفي كلمة له، قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه يقدر "الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".
جاء ذلك خلال زيارة لآل خليفة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. في وقت سابق السبت، أعلنت السعودية، دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الجديد في السودان،
كما أنها أعلنت عن تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.
وقالت الرياض في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن المملكة العربية السعودية "تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي