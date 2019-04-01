ثلاث دول خليجية تعلن دعمها ومباركتها للانقلاب العسكري في السودان

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت البحرين دعمها للمجلس العسكري السوداني، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بعد ساعات من إعلان السعودية والإمارات دعمه.

وفي كلمة له، قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إنه يقدر "الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي يقوم بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني الشقيق".

جاء ذلك خلال زيارة لآل خليفة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. في وقت سابق السبت، أعلنت السعودية، دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الجديد في السودان،

كما أنها أعلنت عن تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وقالت الرياض في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس" إن المملكة العربية السعودية "تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي