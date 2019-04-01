الدكتوراه مع مرتبة الشرف للباحث اليمني الدكتور علي مبارك طعيمان

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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حصل الباحث اليمني الدكتور "علي مبارك طعيمان" على المركز الأول بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى في شهادة الدكتورة بجامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض ، متفوقا على 11800 طالب ، في كلية السياحة والآثار .

حيث أقامت جامعة الملك سعود إحتفالا في أستاد الجامعة ، تم من خلاله تكريم الدكتور " علي مبارك طعيمان" ضمن أوائل الكليات بجامعة الملك سعود في دفعتها الثامنة والخمسون ، وبرعاية وحضور أمير منطقة الرياض ، صاحب السمو الملكي الأمير "فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود" .

الجدير بالذكر أن الدكتور علي مبارك طعيمان أحد أبناء وشباب محافظة مأرب الطموحين ، ويعد واحد من أبرز الباحثين اليمنين في علم الآثار والسياحة ، وقد نال شهادة الدكتورة عن بحثه المتميز (أنظمة الري القديمة في مملكة سبأ منذ الألف الأول قبل الميلاد حتى القرن السادس الميلادي ) .