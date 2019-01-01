انقطاع أشهر 3 تطبيقات تواصل في العالم والمستخدمون يشتكون لـ تويتر

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واجه فيسبوك وواتساب وإنستغرام انقطاعاً في بعض دول العالم، اليوم الأحد.
وتعذر وصول المستخدمين في عدة دول إلى واتساب وإنستغرام وفيسبوك هذا الصباح.
وأخفق مستخدمون في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلى واتساب، تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.
وتحول المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن معاناتهم من انقطاع خدمات مواقع التواصل.
وبدأ انهيار الخدمات حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.
وبحسب موقع داون ديتكتر Down Detector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع لاإلكترونية، فإن 17% من المستخدمين عانوا من انقطاع تام في الخدمة، في حين أبلغ 19% منهم من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول، ونحو 62% من مشكلة في "آخر الأخبار".
وعلى الموقع أيضًا أفاد مستخدمون من دول شتى حول العالم أنهم يعانون من المشكلة، وذلك من مختلف القارات، بما ذلك الجزائر، ومالطا، والمملكة المتحدة، وكندا، وباكستان، والولايات المتحدة.
وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات.
وأرجع المسؤولون في فيسبوك سبب عطل الشهر الماضي إلى إجراء تغييرات في الخوادم.
وتمتلك شركة فيسبوك تطبيقي واتساب وإنستغرام.
وعلى توتير، تصدرت 3 هاشتاغات عن سقوط إنستغرام وواتساب وفيسبوك أهم الموضوعات.