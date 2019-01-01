آخر الاخبار

انقطاع أشهر 3 تطبيقات تواصل في العالم والمستخدمون يشتكون لـ تويتر عاجل : حدث تاريخي اعلن عنه في سيئون لايقل أهمية عن انعقاد البرلمان وتعيين العليمي في منصب جديد الإصلاح يطلب من الحكومة الإطاحة بعدة وزراء ويضع عليها 6 مطالب عاجلة عاجل : البرلمان يستجوب حكومة معين ويتخذ أول قرار سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس كواليس تُكشف لأول مرة.. اعتقال «البشير» من المسجد بعد صلاة الفجر وهذه وصيته تعرف على الإمبراطورية المالية والاقتصادية للبشير وعائلته وأشقائه الثلاثة قرار عاجل من الملك سلمان بشأن السودان بعد الاعتراف بالمجلس العسكري بدون ميسي.. برشلونة يسقط في فخ التعادل السلبي مع هويسكا بالليغا الأزهر يتدخل في أزمة صلاح وجماهير تشيلسي

سبأفون .. أصالة وتواصل

انقطاع أشهر 3 تطبيقات تواصل في العالم والمستخدمون يشتكون لـ تويتر

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 370

واجه فيسبوك وواتساب وإنستغرام انقطاعاً في بعض دول العالم، اليوم الأحد.

وتعذر وصول المستخدمين في عدة دول إلى واتساب وإنستغرام وفيسبوك هذا الصباح.

وأخفق مستخدمون في تحديث صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلى واتساب، تعذر إرسال أو استقبال الرسائل النصية.

وتحول المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن معاناتهم من انقطاع خدمات مواقع التواصل.

وبدأ انهيار الخدمات حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بتوقيت الولايات المتحدة.

وبحسب موقع داون ديتكتر Down Detector، المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع لاإلكترونية، فإن 17% من المستخدمين عانوا من انقطاع تام في الخدمة، في حين أبلغ 19% منهم من عدم تمكنهم من تسجيل الدخول، ونحو 62% من مشكلة في "آخر الأخبار".

وعلى الموقع أيضًا أفاد مستخدمون من دول شتى حول العالم أنهم يعانون من المشكلة، وذلك من مختلف القارات، بما ذلك الجزائر، ومالطا، والمملكة المتحدة، وكندا، وباكستان، والولايات المتحدة.

وقبل شهر، تعرضت خدمة فيسبوك وواتساب وإنستغرام لعطل استمر عدة ساعات.

وأرجع المسؤولون في فيسبوك سبب عطل الشهر الماضي إلى إجراء تغييرات في الخوادم.

وتمتلك شركة فيسبوك تطبيقي واتساب وإنستغرام.

وعلى توتير، تصدرت 3 هاشتاغات عن سقوط إنستغرام وواتساب وفيسبوك أهم الموضوعات.

إقراء أيضاً
سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس
خمسة أغذية متاحة تخفض ضغط الدم
اكتشاف علمي مخيف .. مثلث الرعب الجديد.. اختفت داخله أكثر من 2000 طائرة وتحطمت 60
العلماء يطلقون اسما إسطوريا على الثقب الأسود الجديد
انطلاق أقوى صاروخ في العالم بحمولة عربية
شارب تهدد سامسونغ وهواوي بهاتف غير مسبوق
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس