عاجل : حدث تاريخي اعلن عنه في سيئون لايقل أهمية عن انعقاد البرلمان وتعيين العليمي في منصب جديد

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن اليوم الاحد عن اشهار التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية بمقر مجلس النواب في سيئون بحضرموت (شرقي اليمن) .

وتم الإعلان رسمياً عن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، كتحالف سياسي داعم للشرعية واستعادة الدولة، وملتزم بالمرجعيات والثوابت الوطنية .

وضم بيان الاشهار الذي وصل مأرب برس نسخة منه 5 نقاط رئيسية ووقع عليه 16 حزبا سياسيا وحركة.

وقالت مصادر حضرت فعالية الاشهار لمأرب برس انه تم اختيار مستشار رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي رئيسا للتحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية.

فيما يلي نص البيان :

استشعارا من الاحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزا لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وانهاء الانقلاب واعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني، وقياماً بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأوضاع الإقتصادية والأمنية والاجتماعية الصعبة، فقد عقدت الاحزاب والمكونات السياسية المنضوية في هذا التحالف سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة، والتي كرست لمناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، ومراجعة أداء مختلف الأطراف الوطنية، وبالأخص منها دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومدى اهمية استعادتها لمكانتها في الشراكة كجزء اصيل من الشرعية الدستورية والتوافقية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة والمفصلية.

وقد تكلل هذا النشاط الذي رافقه رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بالخروج بهذا التشكيل الذي تعلن الأحزاب والمكونات السياسية عن اشهاره اليوم مؤكدة على مايلي:

أولا: اشهار تحالف سياسي داعم للشرعية واستعادة الدولة وملتزم بالمرجعيات والثوابت الوطنية، باسم "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية".

ثانيا: إقرار كافة وثائق التحالف، المتمثلة بالوثيقة السياسية للتحالف والبرنامج التنفيذي واللائحة التنفيذية، المستمدة من رؤى المكونات السياسية لمتطلبات المرحلة.

ثالثا: جاء تشكيل "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" نابعا من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود اطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية بهدف: دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية.

رابعا: تأكيد الاحزاب والمكونات السياسية اليمنية على تمسكها بخيار السلام الذي يأتي من التزامها المبدأي بالمرجعيات الثلاث، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.

خامسا تحرص الاحزاب والمكونات المشكلة لهذا التحالف على فتح الباب أمام كافة القوى السياسية ومكونات الحراك الجنوبي السلمي وثورة الشباب السلمية، للمشاركة في التحالف على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية.

صادر عن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية.

١. المؤتمر الشعبي العام

٢. التجمع اليمني للإصلاح

٣. الحزب الإشتراكي اليمني

٤. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

٥. الحراك الجنوبي السلمي

٦. حزب العدالة والبناء

٧. إتحاد الرشاد اليمني

٨. حركة النهضة للتغيير السلمي

٩. حزب التضامن الوطني

١٠. إتحاد القوى الشعبية

١١. التجمع الوحدوي اليمني

١٢. حزب البعث العربي الإشتراكي

١٣. حزب السلم والتنمية

١٤. الحزب الجمهوري

١٥. حزب الشعب الديمقراطي

١٦. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي