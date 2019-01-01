عاجل : كتلة الإصلاح في البرلمان تضع على الحكومة 6 مطالب مهمة وعاجلة اولها الاطاحة بوزراء

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطيات خاصة

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حضر رئيس واعضاء الحكومة الشرعية اليوم الاحد جلسة البرلمان الثانية في سيئون، والتي خصصت لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019م.

وقال مصدر برلماني حضر الجلسة لموقع مأرب برس ان رؤساء الكتل تقدموا بملاحظاتهم حول المشروع ومطالب للحكومة.

وقال المصدر ان رئيس كتلة حزب الإصلاح في مجلس النواب النائب عبدالرزاق الهجري وجه جملة من المطالب للحكومة.

وطالب رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية حكومة معين عبدالملك بتقليل عدد الوزارات وعدد اعضاء الحكومة بحيث لا يزيد عن خمسة عشر وزيرا.

وطالبها ايضا بمنع أي تشكيلات عسكرية خارج اطار الدولة وصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة بصورة منتظمة وشهرية ، وكذا صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات.

وطالب رئيس كتلة الإصلاح الحكومة بأن تعيد النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقا للقرابة والمحسوبية.

وقال الهجري في اخر مطالب الاصلاح : نطالب بالاعتناء والرعاية بأسر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة وعز اليمنيين وعلاج الجرحى وتلافي القصور بهذا الأمر.