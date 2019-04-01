عاجل : البرلمان يتخذ أول قرار ويستجوب حكومة معين عبدالملك

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شكل مجلس النواب اليمني اليوم الاحد لجنة مشتركة مع الحكومة لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بعد ملاحظات طرحها النواب حول المشروع ، في اول قرارات يتخذها المجلس.
وعقد مجلس النواب في سيئون جلسته الثانية اليوم ،وناقش بحضور الحكومة مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2019.
وقال مصدر برلماني لمأرب برس ان الجلسة شهدت تقديم رؤساء الكتل البرلمانية ملاحظاتهم حول مشروع الموازنة العام للعام الجاري .
كما القى رئيس الوزراء معين عبدالملك كلمة عرض فيها توجهات الحكومة.