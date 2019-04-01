قرار عاجل من الملك سلمان بشأن السودان بعد الاعتراف بالمجلس العسكري

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارا بشأن الشعب السوداني بعد الإعلان عن تأييد المجلس العسكري الانتقالي الجديد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرار الملك سلمان بشأن توجيه حزمة من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوداني، والتي تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، تأييدها لخيارات الشعب السوداني، وخطوات المجلس العسكري الانتقالي.
وقال بيان بثته القنوات السعودية، إن المملكة "تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأضاف البيان أن المملكة تعلن "دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".
وأشار البيان إلى تأييد السعودية "لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله وتعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".
وأكد البيان أن "المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".
وأضاف البيان أن المملكة "تأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار".
وقال رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان في كلمة تلفزيونية اليوم السبت إنه، ألغي حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه عوض بن عوف، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.