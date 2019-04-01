بدون ميسي.. برشلونة يسقط في فخ التعادل السلبي مع هويسكا بالليغا

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام هويسكا، على ملعب "ألكوراز"، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإسباني الدرجة الأولى "الليغا"، موسم 2018-2019.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من "تير شتيجن، توديبو، موريلو، أومتيتي، واجو، ألينيا، فيدال، ريكي بويج، عثمان ديمبلي، مالكوم وبواتينج".

واعتمد هويسكا على تشكيل مكون من "سانتاماريا، ميرامون، إيتشيتا، بوليدو، جالان، خوانبي، ريفيرا، جوميز، أفيلا، جاليجو وفيريرو".

وحقق برشلونة، رقما قياسيا في الدوري الإسباني هذا الموسم، خلال مواجهة هويسكا، فبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن متوسط عمر اللاعبين لتشكيلة البلوغرانا، هو 24 عاما و133 يوما، وهو أصغر متوسط في مباراة بالبطولة.

وأجرى المدير الفني للبارسا، "إرنستو فالفيردي"، تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني، وأشرك العديد من البدلاء، ومنح الفرصة للاعبين الشباب مثل "توديبو" و"ريكي بويج" و"موسى واجي".

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 74 في صدارة ترتيب البطولة، ويرفع هويسكا رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأخير.