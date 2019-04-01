الأزهر يتدخل في أزمة صلاح وجماهير تشيلسي

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لم تقف مؤسسة الأزهر الشريف في مصر، مكتوفة الأيدي أمام الهجوم العنصري على لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، "محمد صلاح"، حيث علقت واقعة إطلاق مشجعين لنادي تشيلسي هتافات عنصرية ضده، وصفوه فيها بـ"المفجر الإرهابي".
وغرد الأزهر عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: يستنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة، الهتافات العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي تشلسي، مساء الخميس، ضد اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي مسلم".
وأضاف: "يؤكد مرصد الأزهر أن تلك التجاوزات العنصرية المقيتة مؤشر خطير، يدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حد كراهية المسلمين في الشوارع، أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم".
وتابع: "يشدد مرصد الأزهر على رفضه ثقافة الكراهية التي صدرتها بعض وسائل الإعلام الغربية، ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين".
وأردف: "يلفت مرصد الأزهر إلى أن العالم أجمع قد شاهد في الآونة الأخيرة الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدَّمها صلاح، معتبرا أن تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم".
ويستعد ليفربول لاستضافة تشيلسي، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" موسم 2018-2019.