اليونايتد ينعش آمال التأهل لتشامبيونزليغ وتوتنهام يتمسك بترتيبه

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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أنعش فريق مانشستر يونايتد حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ"، الموسم المقبل 2019-2020، بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، للموسم الحالي 2018-2019.

وأحرز "بول بوغبا" هدفي يونايتد من ركلتي جزاء في الدقيقتين 19 و79، فيما سجل "فيليبي أندرسون" هدف لوست هام في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة، يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي خاض مباراة أقل، فيما تجمد رصيد وست هام عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما فاز توتنهام هوتسبير على ضيفه هيديرسفيلد تاون، بنتيجة 4-0، حملت الأهداف توقيع كل من لاعبي الوسط الكيني "فيكتور وانياما" في الدقيقة 24، والبرازيلي "لوكاس مورا" 3 أهداف (هاتريك) عند الدقائق 27 و87 و93.

وبهذا الفوز، بلغ توتنهام المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الرابع، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند 20 نقطة في قاع الترتيب.