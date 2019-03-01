الكشف عن رسالة بعثها اردوغان من السجن

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فحوى رسالة كان قد بعثها عندما كان مسجونا العام 1999 إلى ابنه بلال، لعدم تمكنه من حضور حفل تخرجه "بسبب قراءته أبيات من الشعر".

وقال أردوغان في رسالته وفقا لما نقلته وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية: "أحبائي الشباب، أعلم مدى أهمية هذا اليوم بالنسبة لكم، وأحييكم جميعا من قلبي، وأود أن تعلموا أني أقف إلى جانبكم في يومكم المشرف هذا، على وجه الخصوص".

وتابع أردوغان برسالته: "أقف إلى جانبكم، لأنني واحد منكم، خريج مدرسة الأئمة والخطباء، لقد حملت هذه الصفة بكل فخر دائما، وسأواصل ذلك، بعد اليوم، أينما كنت، وفي أي ظرف.. أهنئكم مجددا في يومكم السعيد هذا والممزوج ببعض الحزن أيضا، فحزنكم بسبب المعاملة التي تتعرضون لها لكونكم من طلبة مدارس الأئمة والخطباء، وهذا ألم يعتمل في أعماقي، أكثر إيلاما من كوني في السجن الآن".

ويذكر أن هذا جاء في كلمة للرئيس التركي، السبت، خلال مشاركته في اجتماع جمعية أوندر لخريجي مدارس الأئمة والخطباء في إسطنبول، حيث ألقى الضوء على "وجود حاجة لهذه المدارس، فضلا عن المدارس ذات التخصصات الأخرى، ردا على انتقادات البعض لانتشار مدارس الأئمة والخطباء بكثرة في تركيا"، وفقا لما نشرته الأناضول.