حزب عمر البشير يعلق على الانقلاب العسكري ويطالب بهذه المطالب

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طالب حزب المؤتمر الوطني السوداني، المجلس العسكري بالإفراج "الفوري" عن عدد من قادته وأعضائه وحذر من تأخير الانتقال السلمي للسلطة بسبب الخطوات التي يتخذها المجلس.

ففي بيان نشره السبت، حذر الحزب من الخطوات التي يتخذها المجلس العسكري مشيرا إلى أنها ستساهم في تأخير الانتقال السلمي والسلس للسلطة.

وطالب حزب المؤتمر بالإفراج "الفوري" عن قادته وأعضائه، وذلك على خلفية اعتقال الرئيس الأسبق عمر البشير، ووضعه في "مكان آمن" وفقا للمجلس العسكري.

وكان قد انقلب المجلس العسكري على حكم البشير، الخميس، وأعلن أنه سيقود المرحلة الانتقالية في البلاد، ومن المقرر أن يجري مفاوضات مع القوى السياسية، السبت.