«حميد الاحمر»يتحدث عن دور الإصلاح في إنجاح إلتئام مجلس «النواب» ويوجه عدة رسائل للداخل والخارج إحداها «للانفصاليين»

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أكد الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر عضو مجلس النواب عضو الهيئة العليا للاصلاح اليوم السبت 13 ابريل 2019 م أن انعقاد مجلس النواب اليوم في سيئون خطوة مهمة واساسية لتطبيع الاوضاع في المحافظات المحررة واستكمال تحرير بقية المحافظات.
واعتبر الشيخ الأحمر في لقاء مع "قناة سهيل"لبرنامج "مستقبل وطن" عبر الأقمار الاصطناعية من سيئون تابعة ”مأرب برس“ بأن حضور النواب من كافة المحافظات رسالة مفادها ان لامكان اليوم للمشاريع الصغيرة في اليمن ، وان المستقبل هو لليمن الاتحادي ، اليمن الجمهوري الموحد.
وأشار الشيخ حميد الاحمر إلى الانعقاد التاريخي للبرلمان وجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بان منظومة الشرعية مكتملة وباتت أكثر متانة وتوحد، وان اليمنيين قادرين على بناء دولتهم والسير بها نحو المستقبل الأفضل
ودعا الشيخ الأحمر المجتمع الدولي إلى مساندة الشرعية في استعادة الدولة وفقا للقرارات الدولية وليس البحث عن مخارج للانقلابيين كما يحدث في الحديدة
وتابع قائلاً «أن إنعقاد البرلمان اليوم والتوافق على اختيار هيئة رئاسته يشير إلى أننا تجاوزنا الماضي ونتطلع للمستقبل فالوطن أغلى من الجميع»
وتطرق إلى دور الإصلاح في إنجاح إلتئام مجلس النواب،« بأن الإصلاح لم يتردد يوما في تقديم التنازلات في سبيل الحفاظ على الدولة وحقن دماء اليمنيين».. معتبرا تقديم أي تنازل يخدم الوطن لا يعد تنازل ، بل هو واجب على الجميع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
ونوه الشيخ حميد الأحمر بأن إشهار التحالف الوطني للقوى السياسية المؤيدة للشرعية بمثابة رسالة للتحالف بإكتمال المنظومة السياسية والتشريعية للشرعية وصولا لتحقيق الأهداف التي قام عليها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية..
ودعا الأحمر جميع اليمنيين إلى التوحد والتآخي، وان يتذكروا أن ماحصل لهم خلال الفترة الماضية هو بسبب اختلافهم .