قوات الجيش تسيطر على مواقع استراتيجية بمحافظة «إب»

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- إب

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت 13 ابريل 2019 م من تحقيق تقدما جديدا في جبهة العود بمحافظة إب وسط البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية " إن القوات الجيش الوطني خاضت الساعات الماضية مواجهات عنيفة تكللت بالسيطرة التامة على مواقع للمليشيات الحوثية في جبل ستر المقابل لجبل العود.

وأكدت وقوع خسائر في صفوف عناصر المليشيات الحوثية قتلى وجرحى.