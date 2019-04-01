قوات الجيش تسيطر على مواقع استراتيجية بمحافظة «إب»

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تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم السبت 13 ابريل 2019 م من تحقيق تقدما جديدا في جبهة العود بمحافظة إب وسط البلاد.
وذكرت مصادر عسكرية " إن القوات الجيش الوطني خاضت الساعات الماضية مواجهات عنيفة تكللت بالسيطرة التامة على مواقع للمليشيات الحوثية في جبل ستر المقابل لجبل العود.
وأكدت وقوع خسائر في صفوف عناصر المليشيات الحوثية قتلى وجرحى.