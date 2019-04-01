شركة سعودية تتلقى طلبات تفوق 188 مليار للاكتتاب فيها

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قالت مصادر مطلعة إن شركة أرامكو السعودية تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار (188 مليار ريال) في باكورة إصداراتها من السندات الدولية والذي كان من المتوقع أن يكون في حدود عشرة مليارات دولار (37.4 مليار ريال).
وتعكف شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة على تسويق إصدار السندات المقومة بالدولار، والمقسم إلى ست شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عاماً.
وقال أحد المصادر إن حجم الطلب وصل إلى 60 مليار دولار. وستكون هذه أعلى قيمة لطلبات الاكتتاب منذ الإصدار الذي طرحته قطر العام الماضي وجذب أوامر اكتتاب قياسية بقيمة نحو 52 مليار دولار.
وقبل فتح دفاتر الاكتتاب في وقت سابق اليوم الاثنين، كان إصدار أرامكو المقرر تسعيره يوم غد الثلاثاء قد جذب بالفعل طلبات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، وفقاً لما ذكره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.