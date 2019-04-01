لماذا يصاب الغرب بالرعب من امتلاك تركيا نظامS -400 الروسي شركة تركية تبني رابع أكبر مصنع في العالم لقطع غيار الطائرات السعودية تعلن عن ضوابط ميكروفونات المساجد في رمضان مقاتلات التحالف تُباغت تجمعات «حوثية» الشبواني : «70» بالمئة من احتياجات النازحين بـ«مأرب» غير مغطاة عاجل: استهداف موكب قيادي حوثي مقرب من زعيم الجماعة ووزيرا في حكومة الانقلاب بصاروخ وسط العاصمة صنعاء حـزب «الإصلاح» يعلّق على مسيرة مؤتمر «تعـز» من جديد.. قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية استشهاد قياديان بارزان في حزب «الاصـلاح» نائب رئيس البرلمان: الشرعية لا تريد الحسم
اعتبرت مجلة “شتيرن” الألمانية، أن شراء تركيا أربع بطاريات “إس-400” من روسيا، قد يخلق مشكلة عويصة يستعصي حلها على الناتو.
وكتبت المجلة أن “إس-400” في سوريا، تسببت بفقدان الناتو السيطرة العملية على المجال الجوي لهذا البلد، لأن كل طلعة قتالية لطائراته كانت عبارة عن عملية لا يمكن التكهن بنتائجها.
وأضافت المجلة أنه الآن، وبفضل هذه المنظومات ستحصل تركيا على استقلال أكبر عن الناتو وستعزز نفوذها في المنطقة.
وأكدت أن الغرب لا يزال يجهل الميزات التقنية لهذه الصواريخ، لكن حقيقة أن تركيا قد فضلتها على “باتريوت” الأمريكية، تأكيد على أن موسكو تمكنت من إقناع أنقرة بأن منظوماتها أكثر فعالية وخاصة بقدراتها على كشف وإصابة طائرات الشبح الأمريكية.
وأشارت المجلة إلى أن “إس-400″، تعتبر من أقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم، لكنها في نفس الوقت أرخص مرتين تقريبا من “باتريوت” الأمريكية، وختمت: “هذه المنظومة بضاعة رابحة بالنسبة للكرملين، وكابوس ثقيل يقض مضاجع الناتو”.