السعودية تعلن عن ضوابط ميكروفونات المساجد في رمضان

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية بيانا اتخذت فيه عدة قرارات، وذلك بعد ما أثير من جدل واسع حول استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد.

وحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "نفى المتحدث الرسمي للوزارة ما تناولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من منع الوزارة لنقل الآذان والصلوات عبر مكبرات الصوت الخارجية"، مشيرا إلى أن "الوزارة حددت ضوابط الميكروفونات في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك فقط وفقا للتعميم رقم 1344/5/4 والمعمول به منذ سنوات والذي يتجدد كل عام".

وأضاف: "هي على النحو الآتي أولا ألا تزيد على أربع مكبرات خارجية، ثانيا تحديد درجة الصوت إلى الرابعة نظرا لقرب المساجد بعضها من بعض منعا للإزعاج ولتداخل الأصوات مما يشوش على المصلين في المساجد الآخرى".

وتابع: "ثالثا المنع من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح والقيام بمساجد الفروض، واقتصار استخدامها في الجوامع وبشكل غير مبالغ فيه".

وأثارت القرارات السعودية جدلا واسعا عبر تويتر، بين مؤيدا لها ورافض (طالع المزيد) .